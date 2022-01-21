В Италии с февраля без грин-пасса разрешат ходить только в продуктовые магазины и аптеки

РИМ, 21 января. /ТАСС/. Жители Италии с 1 февраля смогут без ковид-сертификата ходить только в продовольственные магазины, аптеки, салоны оптики, ортопедические салоны, а также в магазины зоотоваров. Соответствующий декрет в пятницу подписал премьер-министр страны Марио Драги, сообщил правительственный дворец Киджи.

Без грин-пасса можно будет посещать больницы и офисы полиции и судебных органов для подачи жалоб, а также заправочные станции.

С 1 февраля ковид-сертификат, полученный на основании отрицательного результата теста на коронавирус, потребуется для посещения отделений банков, почты и офисов государственных учреждений. С 20 января такой документ уже требуется в салонах красоты.

Кроме того, с февраля власти Италии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для людей в возрасте старше 50 лет. Отвод смогут получить люди только с серьезными медицинскими противопоказаниями. Ранее обязательная вакцинация распространялась только на ряд категорий трудящихся, к которым, в частности, относились работники медицинских учреждений.

В Италии в настоящий момент почти везде требуется грин-пасс, выданный на основании справки о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде. С 10 января этот документ обязателен для заселения в гостиницы, проезда на общественном транспорте, для посещения ресторанов, выставок, музеев, горных курортов, спортзалов и конгресс-центров.

Днем ранее итальянский парламент утвердил декрет о принципах применения ковид-сертификатов в стране.