Петровское зерцало времен Александра I представили на выставке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге представил выставку к 300-летию прокуратуры России. Главное место в ней занимает символ законности в Российской империи - петровское зерцало времен императора Александра I, сообщила в пятницу пресс-служба музея.

"Выставка наша называется "Военно-морские прокуроры на страже закона". Приурочена эта выставка к 300-летию со дня создания прокуратуры России. Выставка рассказывает о военной и военно-морской прокуратуре как о частях единой исторически сложившейся системы военной прокуратуры России, которая отмечает круглую дату в 300 лет", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС куратор выставки, заместитель директора Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого по научно-экспозиционной и выставочной работе Сергей Курносов.

Он уточнил, что центральное место в экспозиции занимает так называемое петровское зерцало. "Это символ законности в Российской империи. Предмет представляет собой конструкцию пирамидальной формы с тремя гранями, на которых были написаны указы Петра I. <…> В годы советской власти такие предметы не сохраняли. А в нашей коллекции, тем не менее, есть уникальное зерцало, сделанное во времена императора Александра I", - добавил он.

Курносов отметил, что авторы выставки стремились показать процесс становления военной юридической системы в России, затрагивая и важную роль военно-морской прокуратуры в этом становлении. Посетители смогут увидеть как реликвии Центрального военно-морского музея, так и экспонаты из других мест. Среди партнеров мероприятия и прокуратура ЗВО, и Военно-медицинский музей, и Государственный музей истории Санкт-Петербурга, а также Государственный музей политической истории России, Военно-исторический музей Тихоокеанского флота, Российский государственный исторический архив, Российский государственный архив ВМФ, Архив Военно-Морского Флота - Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

Центральный военно-морской музей - один из крупнейших морских музеев мира. Он берет свое начало от Санкт-Петербургской модель-камеры - хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, впервые упомянутой в письме Петра I 24 января 1709 года. Музей обладает одной из богатейших в мире коллекций моделей кораблей.