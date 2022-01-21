В Чечне в 2022 году откроется первая клиника ЭКО

ГРОЗНЫЙ, 21 января. /ТАСС/. Первая в Чечне клиника вспомогательных репродуктивных технологий, работающая с учетом менталитета жителей региона, откроется на базе республиканского перинатального центра в 2022 году. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения региона Идрис Байсултанов.

"Первая в Чеченской Республике клиника ЭКО в ближайшее время начнет принимать первых пациентов на базе республиканского перинатального центра. Проектировка клиники организована с учетом менталитета республики: потоки пациентов будут разделены на мужские и женские. Также созданы раздельные отделения, кабинеты врачей, операционная, лаборатория эмбриологии, крио-комната", - отметил глава ведомства.

По его словам, в клинике представят все вспомогательные репродуктивные технологии, за исключением программы донации. "Создание клиники экстракорпорального оплодотворения в Чеченской Республике является совместным проектом Министерства здравоохранения ЧР, Российско-немецкого центра репродукции и клинической эмбриологии "Поколение NEXT" и Благотворительного фонда содействия сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья человека", - рассказал Байсултанов.