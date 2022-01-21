Снегопады в Московском регионе прекратятся к 23 января

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Снегопады в Московском регионе будут идти до субботы включительно. Высота сугробов к 23 января может увеличиться на 5-10 см, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"У нас будет несколько атмосферных фронтов проходить через Центральную Россию, Московский регион. Будет идти снег, но не все два дня, а будут волны, так скажем. Где-то три волны будет. В целом выпадет от 5 до 8 мм осадков, то есть на 5-10 см может увеличиться высота снежного покрова к воскресенью", - рассказал он.

По словам Варакина, за пятницу и субботу в столичном регионе может выпасть до 10-15% от месячной нормы. "Уже к воскресенью это все закончится", - отметил метеоролог.