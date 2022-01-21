{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В шести городах Саудовской Аравии выпал снег

В некоторых населенных пунктах температура воздуха опустилась до аномальных для региона минус трех градусов

КАИР, 21 января. /ТАСС/. Снег выпал в шести городах Саудовской Аравии, а температура воздуха в некоторых из них опустилась до 3 градусов ниже нуля. Об этом в пятницу сообщил телеканал Sky News Arabia.

Как отмечает представитель Национального центра метеорологии Саудовской Аравии Хуссейн аль-Кахтани, аномальные температуры, обусловленные движением арктических воздушных масс из Сибири, сохранятся до конца этой недели. Ожидается, что температура воздуха в центральной части Саудовской Аравии, в том числе в Эр-Рияде, составит от минус 1 до минус 3 градусов ниже нуля.

19 января низкие температуры также были зафиксированы в провинциях Турайф (минус 6 градусов), Эль-Курайят (минус 5 градусов) и Арар (минус 4 градуса).

 

Теги
Саудовская Аравия
Пандемия COVID-19
Тюменская область готова оперативно увеличить почти втрое число врачей моногоспиталей
Для работы в региональной системе здравоохранения могут также привлечь до 3 тыс. студентов и 100 преподавателей медуниверситета и медколледжей
Читать полностью