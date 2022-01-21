В шести городах Саудовской Аравии выпал снег

КАИР, 21 января. /ТАСС/. Снег выпал в шести городах Саудовской Аравии, а температура воздуха в некоторых из них опустилась до 3 градусов ниже нуля. Об этом в пятницу сообщил телеканал Sky News Arabia.
منظر مبهر لجري الإبل وسط الثلوج، تبوك شمال المملكة العربية #السعودية— د.أحمد البدر (@DrAlbdr) January 20, 2022
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Camels running in the snow, North of #Saudi Arabia
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Как отмечает представитель Национального центра метеорологии Саудовской Аравии Хуссейн аль-Кахтани, аномальные температуры, обусловленные движением арктических воздушных масс из Сибири, сохранятся до конца этой недели. Ожидается, что температура воздуха в центральной части Саудовской Аравии, в том числе в Эр-Рияде, составит от минус 1 до минус 3 градусов ниже нуля.
19 января низкие температуры также были зафиксированы в провинциях Турайф (минус 6 градусов), Эль-Курайят (минус 5 градусов) и Арар (минус 4 градуса).
Recent snow and hailstorms have transformed the deserts of Saudi Arabia into a wintry landscape, drawing crowds of locals eager to experience the rare sight. https://t.co/bPtrQetxHr— CNN (@CNN) January 21, 2022