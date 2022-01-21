В Туве из-за коронавируса пять школ перевели на дистанционное обучение

ТАСС, 21 января. Власти Тувы перевели на дистанционное обучение пять школ, а также учеников первых-восьмых классов учебных заведений Кызыла из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

По данным регионального Минздрава, за прошедшие сутки в Туве зафиксировано 98 случаев заболевания ковидом, что на 15 больше, чем за предыдущие. Самый значительный рост количества заболевших наблюдается в Кызыле. Всего на лечении находятся более 1,3 тыс. пациентов, из которых в стационарах - 367 человек. Наблюдается резкий рост заболевания среди детей, из-за чего принято решение открыть детское отделение на 70 коек.

"С 22 января учащиеся с первого по 11-й класс школ № 1, 3, 5 и лицея № 15 города Кызыла, а также села Бай-Хаак в Тандинском районе Тувы переходят на дистанционную форму обучения. В остальных общеобразовательных учреждениях столицы очное обучение продолжится лишь для школьников выпускных 9-11-х классов. К такому решению пришли сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Главный санитарный врач республики Людмила Салчак внесла предложение ввести временный запрет, до 1 апреля 2022 года, на работу учреждений детского дополнительного образования: кружков, секций, клубов. Также ею предложено запретить на тех же условиях прием граждан в организациях и учреждениях и проведение конкурсов на вакантные места.

В субботу в республике зафиксировали первые случаи заражения штаммом "омикрон". Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов не вызывает опасений. В связи с выявлением "омикрона" в регионе власти запретили до 1 апреля все массовые мероприятия.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в республике с начала пандемии зафиксировано 32 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели почти 31 тыс. человек, умерли 332. Коллективный иммунитет в регионе составляет 78,2%.