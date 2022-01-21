В Ленобласти в ближайшее время из-за COVID-19 прекратят диспансеризацию и осмотры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Диспансеризация и профилактические осмотры в ближайшее время будут прекращены в Ленобласти из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона в своем официальном Telegram-канале .

"Прекращения оказания плановой медицинской помощи в Ленинградской области в данный момент не планируется. Однако в ближайшее время в Ленинградской области будут прекращены профилактические осмотры и диспансеризация взрослых и детей для перераспределения нагрузки на врачей поликлиник", - процитировали в пресс-службе председателя комитета по здравоохранению региона Сергея Вылегжанина.

В пятницу главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова постановила ввести в городе запрет на проведение медицинских осмотров, диспансеризации и на оказание плановой медицинской помощи в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Исключение составляют люди, для которых отсрочка оказания медпомощи несет угрозу жизни и здоровью, также не приостанавливается оказание медпомощи в негосударственных медицинских организациях, стоматологиях, женских консультациях и проведение иных видов профилактических медицинских осмотров.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 107 302 человека, выздоровели 98 774 (405 за сутки), умерли 3 107 (четыре за сутки). За минувшие сутки в регионе выявили 419 случаев заражения.