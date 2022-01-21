Глава Чувашии призвал работодателей перевести сотрудников на дистанционный формат

ТАСС, 21 января. Власти Чувашии призвали руководителей организаций и предприятий максимально перевести своих сотрудников на дистанционный формат работы для разгрузки общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации главы республики.

"Глава Чувашии [Олег Николаев] призвал работодателей максимально перевести работников на дистанционный формат работы, дабы минимизировать потоки, в том числе в общественном транспорте", - отмечается в сообщении.

По словам Николаева, также необходимо полноценно контролировать соблюдение мер безопасности. "[Необходимо контролировать соблюдение] масочного режима, дезинфекции транспорта, выполнения перевозчиками иных мер безопасности, в том числе интервал движения транспорта, чтобы не было большого скопления людей", - приводятся слова Николаева в пресс-службе.

По информации администрации главы республики, суточный темп прироста зараженных коронавирусом составляет 0,24%. В пятницу предварительное подтверждение инфекции ожидается у 130 человек. На амбулаторном лечении находятся 73,5% зараженных.

На прошлой неделе в Чувашии был выявлен первый случай инфицирования штаммом "омикрон". По информации министерства здравоохранения республики, состояние пациента оценивается как средней степени тяжести. Он находится под наблюдением врачей в одном из госпиталей Чебоксар. На случай обострения эпидемиологической ситуации, медицинскую помощь заразившимся коронавирусом со штаммом "омикрон" смогут оказать на базе пяти медицинских организаций республики. Для этого в резерве имеется более 2 тыс. коек.