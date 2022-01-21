В Петербурге прогнозируют рост числа случаев ковида до 10 тыс. в день

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге в начале следующей недели может превысить 10 тыс. в сутки. Такой прогноз дал в пятницу на пресс-конференции в ТАСС председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"В Санкт-Петербурге сегодня зарегистрировано впервые выявленных случаев коронавирусной инфекции уже существенно более 5 тыс. Прирост по сравнению с днем ранее составил 24%, и если предполагать, что такой темп прироста сохранится, то очевидно, что завтра мы можем ожидать цифру уже более 7,5 тыс. заболевших, а в самом начале следующей недели можно ожидать, что цифра впервые выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией может превысить уже 10 тыс.", - сказал он.

За последние сутки в городе выявили 5 922 случая заражения, что стало новым максимумом с начала пандемии. При этом с начала недели этот показатель держался выше 4 000 в день, тогда как в первых числах января не превышал 1 500.

По последним данным, в Петербурге выявили 903 773 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место в стране после Москвы. Выздоровели 833 692 человека (в том числе 2 969 за минувшие сутки), умерли 29 293 (45 за минувшие сутки).