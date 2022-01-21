В КЧР число бригад для амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом увеличат вдвое

ЧЕРКЕССК, 21 января. /ТАСС/. Количество бригад для амбулаторной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесии увеличат почти вдвое - с 67 до 122. Об этом журналистам сообщили в пятницу в региональном оперативном штабе.

"Председатель правительства КЧР Мурат Аргунов в своем выступлении рассказал о подготовке системы здравоохранения республики к подъему заболеваемости с учетом особенностей "омикрона". Так, в Карачаево-Черкесии вдвое увеличится количество мобильных бригад для амбулаторной помощи, и на 79 врачей будет укреплено первичное звено", - сообщили в оперштабе.

Отмечается, что количество кол-центров в медучреждениях КЧР увеличено с одного до 14, дополнительно привлечены 54 работника для работы в них. Планируется увеличение мощностей ПЦР-лабораторий - до 3 840 исследований на коронавирус в сутки. Будут привлечено дополнительно 113 единиц транспортных средств для укрепления амбулаторного звена.

На портале Минздрава РФ обучение работе в условиях пандемии пройдут 162 студента старших курсов и ординаторов медицинского факультета вуза республики для дальнейшей помощи медикам.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 83 случая заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 33 539 случаев инфицирования, 30 539 жителей выздоровели, 926 - умерли.