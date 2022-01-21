Крупнейший в Сибири молочный комплекс вышел на плановую мощность 55 тыс. тонн молока в год

ТЮМЕНЬ, 21 января. /ТАСС/. Молочный комплекс группы компаний "Дамате" в Тюменской области, являющийся крупнейшим подобным комплексом в Сибири, вышел на плановую мощность 55 тыс. тонн молока в год. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.

"Молочный комплекс группы компаний "Дамате" в Тюменской области вышел на плановую мощность 55 тыс. тонн по итогам работы в 2021 году. За год предприятие фактически произвело более 56 тыс. тонн молока-сырья высшего сорта. Поголовье крупного рогатого скота комплекса выросло на 1,5 тыс. голов - на 13% к уровню прошлого года. В настоящее время оно насчитывает 13,2 тыс. голов", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе департамента АПК региона, положительная динамика роста обусловлена вводом в эксплуатацию летом 2020 года третьей очереди комплекса, предусматривающей увеличение дойного стада до 6 тыс. коров. Крупнейший в Сибири молочный комплекс "Дамате" был официально открыт в 2017 году, в 2020 году в эксплуатацию была введена третья очередь фермы.