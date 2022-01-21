Суд в Перми отклонил коллективный иск от 400 человек об отмене обязательной вакцинации

ПЕРМЬ, 21 января. /ТАСС/. Пермский краевой суд принял решение отказать в удовлетворении коллективного иска от 400 человек, требовавших отменить постановление главного санитарного врача Прикамья об обязательной вакцинации ряда категорий граждан. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд отказал в удовлетворении иска", - сказала собеседница агентства.

В качестве ответчика выступал глава регионального управления Роспотребнадзора Виталий Костарев. Коллективный иск подписали 400 человек. Заявление было подано в конце октября 2021 года.

Постановление об обязательной вакцинации ряда категорий граждан было опубликовано в июле 2021 года, в дальнейшем перечень категорий расширялся. На данный момент обязательной вакцинации подлежат пожилые, волонтеры, вахтовики, 80% сотрудников транспортной сферы, учреждений пенсионного страхования, гостиниц, туризма, аптек, в том числе ветеринарных, доставки, а также региональных подразделений МВД, Росгвардии, ФСИН и таможни. Также это требование касается организаций в сфере торговли, образования, культуры, спорта, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, МФЦ, детских комнат, развлекательных центров, государственных учреждений.

Согласно данным регионального Минздрава, в Пермском крае вакцинировано свыше 1,32 млн человек, из них 1,26 млн человек - двумя компонентами.