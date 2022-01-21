В Карачаево-Черкесии за 10 лет отремонтировали 760 км дорог

ЧЕРКЕССК, 21 января./ТАСС/. Ремонт и реконструкция 760 км федеральных и региональных дорог проведены в Карачаево-Черкесии (КЧР) за последние 10 лет. Об этом в пятницу написал глава региона Рашид Темрезов в Instagram.

"Из года в год мы проводим серьезную работу по обновлению дорог в Карачаево-Черкесии. Только за минувшие 10 лет отремонтировано и реконструировано 760 км федеральных, региональных и муниципальных дорог", - написал Темрезов.

Он добавил, что в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведено более 40 км дорог и два моста. По итогам года удалось снизить общее количество ДТП на 22%.

Глава региона отметил, что в текущем году планируется привести в нормативное состояние участок дороги Майкоп - Карачаевск протяженностью 17 км. Также будет проведен капитальный ремонт участка трассы Черкесск - Хабез - подъезд к МЦО Архыз протяженностью 5 км и реконструкция моста через реку Джегута. Запланирован ремонт более 30 участков дорог общей протяженностью 15 км в Черкесске.

Общая протяженность автомобильных дорог в Карачаево-Черкесии составляет 6,9 тыс. км. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" до 2024 года будет отремонтировано 124 км дорог региона, 113 км городских дорог, установлено 78 камер видеонаблюдения и четыре автоматических пункта весогабаритного контроля.