{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Гутерриш предупредил, что следующий штамм коронавируса может быть хуже омикрона

Генсек ООН подчеркнул важность продолжения кампании по глобальной вакцинации

ООН, 21 января. /ТАСС/. Существующие темпы глобальной вакцинации позволят приблизиться к коллективному иммунитету от коронавируса в Африке только в 2024 году, а это грозит появлением новых вариантов инфекции, которые могут оказаться страшнее омикрона. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед Генеральной Ассамблеей по приоритетам работы на 2022 год.

На эту тему
Что известно об омикрон-штамме коронавируса
Что известно об омикрон-штамме коронавируса

"Омикрон стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже. Прекращение распространения инфекции должно быть главным пунктом повестки дня повсюду, - сказал он. - В то же время вирус нельзя использовать как прикрытие для подрыва прав человека, сокращения гражданских свобод и свободы прессы".

Гутерриш подчеркнул важность продолжения кампании по глобальной вакцинации, темпы реализации которой пока отстают от поставленных целей. "Наука ясно показала - вакцины работают и спасают жизни. В прошлом октябре Всемирная организация здравоохранения поставила задачу вакцинировать 40% населения планеты к концу 2021 года и 70% - к середине этого года, - продолжил генеральный секретарь ООН. - Мы пока не приблизились к этим целям. Темпы вакцинации в странах с высокими доходами в семь раз выше, чем в странах Африки. Такими темпами показатель в 70% вакцинированных в Африке будет достигнут только к августу 2024 года".

Гутерриш при этом указал, что в мире производится уже 1,5 млрд доз вакцин от коронавируса ежемесячно. "Но их распределение скандально неравномерно, а надо сделать так, чтобы вакцинация была всеобщей. Не вирус должен распространяться как лесной пожар, а вакцины", - добавил он.

"Нам надо делать больше, чтобы подготовить наш мир к следующей вспышке в соответствии с рекомендациями независимых экспертов по пандемии", - подытожил он.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Тюменская область готова оперативно увеличить почти втрое число врачей моногоспиталей
Для работы в региональной системе здравоохранения могут также привлечь до 3 тыс. студентов и 100 преподавателей медуниверситета и медколледжей
Читать полностью