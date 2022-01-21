Гутерриш предупредил, что следующий штамм коронавируса может быть хуже омикрона

ООН, 21 января. /ТАСС/. Существующие темпы глобальной вакцинации позволят приблизиться к коллективному иммунитету от коронавируса в Африке только в 2024 году, а это грозит появлением новых вариантов инфекции, которые могут оказаться страшнее омикрона. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед Генеральной Ассамблеей по приоритетам работы на 2022 год.

"Омикрон стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже. Прекращение распространения инфекции должно быть главным пунктом повестки дня повсюду, - сказал он. - В то же время вирус нельзя использовать как прикрытие для подрыва прав человека, сокращения гражданских свобод и свободы прессы".

Гутерриш подчеркнул важность продолжения кампании по глобальной вакцинации, темпы реализации которой пока отстают от поставленных целей. "Наука ясно показала - вакцины работают и спасают жизни. В прошлом октябре Всемирная организация здравоохранения поставила задачу вакцинировать 40% населения планеты к концу 2021 года и 70% - к середине этого года, - продолжил генеральный секретарь ООН. - Мы пока не приблизились к этим целям. Темпы вакцинации в странах с высокими доходами в семь раз выше, чем в странах Африки. Такими темпами показатель в 70% вакцинированных в Африке будет достигнут только к августу 2024 года".

Гутерриш при этом указал, что в мире производится уже 1,5 млрд доз вакцин от коронавируса ежемесячно. "Но их распределение скандально неравномерно, а надо сделать так, чтобы вакцинация была всеобщей. Не вирус должен распространяться как лесной пожар, а вакцины", - добавил он.

"Нам надо делать больше, чтобы подготовить наш мир к следующей вспышке в соответствии с рекомендациями независимых экспертов по пандемии", - подытожил он.