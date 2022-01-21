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Пандемия COVID-19

В Петербурге приостановят вакцинацию от всех заболеваний, кроме COVID-19

Это позволит снизить риск заражения при посещении поликлиник, считает председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Вакцинация от всех заболеваний, кроме COVID-19, в Санкт-Петербурге будет приостановлена, чтобы снизить риск заражения при посещении поликлиник. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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Эта мера вводится для исполнения постановления главного санитарного врача по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой о временном запрете на оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации в связи с увеличением роста заболеваемости COVID-19.

"Вакцинация против новой коронавирусной инфекции не ограничивается. Вакцинация другими вакцинами в настоящее время будет ограничена. Поскольку любое посещение [поликлиник] с профилактическими целями в том случае, если это не связано с ухудшением заболевания, является рискованным для любого пациента, то любые другие вакцинации мы приостанавливаем", - сказал он.

Всего в Петербурге прививки против COVID-19 сделали более 3 млн человек (с учетом однокомпонентной вакцины), коллективный иммунитет по вакцинации составляет 88% от установленного Минздравом показателя. В городе работают 190 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 57 мобильных, запас вакцины составляет 803 062 дозы.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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