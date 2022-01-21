Суд восстановил Папанову на работе в Театре Ермоловой

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Суд восстановил актрису Елену Папанову на работе в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой, в театре заявили, что процедура сокращения была проведена на законных основаниях, при этом допущена формальная ошибка при подготовке документов. Об этом говорится в комментарии театра, предоставленного ТАСС в пятницу его пресс-службой.

"Руководство театра считает необходимым пояснить: процедура сокращения была проведена на законных основаниях в соответствии с Трудовым кодексом РФ; при подготовке необходимых документов возникла формальная ошибка, которую руководство театра признает; ситуация находится в правовом поле, поэтому руководство также признает иск Елены Анатольевны", - говорится в официальном комментарии театра.

В июле Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой сообщил о решении сократить штат в связи с оптимизацией ресурсов в условии пандемии. В пресс-службе театра подчеркивали, что все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства РФ.

В августе 2021 года директор театра Сергей Кузоятов опроверг информацию СМИ о том, что театр намерен сократить 29 сотрудников, уточнив, что в некоторых случаях речь идет о ставках, которые были освобождены ранее и теперь исключаются из штатного расписания. Он заявил, что в списке на сокращение - 18 человек.