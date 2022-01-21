Число госпитализаций из-за коронавируса в КЧР достигло минимума за последние семь месяцев

ЧЕРКЕССК, 21 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии отмечают снижение числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией до 351 человека, что является минимумом за последние семь месяцев. Об этом в пятницу рассказали в региональном оперштабе.

"В стационарах КЧР проходит лечение 351 больной коронавирусом. Данные цифры - рекордный минимум с лета. Последний раз такое сравнительно низкое количество коронавирусных больных, проходящих лечение стационарно, было зафиксировано в КЧР 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Карачаево-Черкесии работают ковид-госпиталя в Черкесске и Усть-Джегуте с общим коечным фондом 530 коек, остальные госпитали отправлены в резерв.

"Тем не менее в Карачаево-Черкесии в последнюю неделю отмечается рост новых случаев инфицирования COVID-19. Выявлены первые случаи заболевания штаммом "омикрон" в Карачаево-Черкесии. Но число госпитализаций пока не растет", - добавили в оперштабе.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 83 случая заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 33 539 случаев инфицирования, 30 539 жителей выздоровели, 926 умерли.