Петербург 23 января ожидает 3 тыс. доз вакцины "Спутник М"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Поставка вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" ожидается в Петербурге в воскресение. Количество доз составит менее 3 тыс., сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

"Мы ждем, что буквально в воскресенье придет партия этой вакцины [Спутник М]. Она невелика, меньше 3 тыс., поэтому естественно вакцинация пока таким количеством будет организована в поликлиниках детских, но только потому, что прежде всего поликлиники сейчас подготовлены для того, чтобы вакцинировать максимально безопасно тех детей, родители которых дадут свое согласие", - рассказал он.

По словам Лисовца, поликлиники оборудованы для вакцинации детей всем необходимым - холодильниками, оборудованием для оказания неотложной помощи, автоматизированными системами, чтобы быстро регистрировать пациента и сократить его время пребывания в учреждении. В дальнейшем, когда объем партии препарата будет возрастать, будут организованы прививочные пункты на базе школ.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

За последние сутки в городе выявили 5 922 случая заражения - это является очередным максимумом за всю пандемию. С начала недели этот показатель держался на уровне выше 4 тыс., а в первых числах января прирост заболевших не превышал 1,5 тыс. в сутки. По последним данным, в Петербурге выявили 903 773 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 833 692 человека (2 969 за сутки), умерли 29 293 (45 за сутки).