СМИ: в двух селах Черниговской области Украины переименовали улицы имени Терешковой

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Улицы имени первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой переименованы в селах Безугловка и Куриловка Черниговской области Украины. Об этом в пятницу сообщило украинское издание "Левый берег".

Отмечается, что решение о переименовании единогласно приняли депутаты Черниговской области. Оно было утверждено после того, как 26 декабря 2021 года прошли общественные слушая, на которых жители населенных пунктов высказались за переименование.

Улицы, названные в честь Терешковой, подпадают под действие закона о декоммунизации, который действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

Украинские власти переименовывают улицы имени Терешковой в разных регионах. В Киеве исчез с карты переулок Терешковой. Улица имени первой в мире женщины-космонавта поменяла свое название по решению местной власти в селе Травневе Збаражского района Тернопольской области. Аналогичные переименования произошли в городе Малин Житомирской области и в Радивилове Ровенской области. В то же время в городе Подольск Одесской области благодаря опросу местных жителей переименовать улицу Терешковой отказались. Такая же ситуация произошла в городе Жашков Черкасской области. При этом, согласно действующему законодательству, название улицы все равно должно быть изменено.