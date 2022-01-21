Комитет по здравоохранению Петербурга может ужесточить ограничения массовых мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Петербурга считает эффективной мерой для снижения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции более жесткие ограничения массовых мероприятий. Эту рекомендацию озвучил председатель комитета Дмитрий Лисовец в пятницу на брифинге в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Необходимо рассматривать в ближайшее время введение ограничений массовых мероприятий, в еще более жестком формате. <…> И сейчас я говорю: не нужно ждать ограничений каких-то массовых мероприятий, нужно стараться всеми возможными способами избегать этих массовых мероприятий, не пользоваться без нужды общественным транспортом, потому что те темпы распространения коронавирусной инфекции, которые мы видим сейчас, говорят о том, что ситуация крайне напряженная, и число заболевающих людей пока будет увеличиваться", - сказал он.

Лисовец отметил, что он не видит оснований для отмены QR-кодов, они остаются актуальными, как и вакцинация. "Цель введения QR-кода - исключить попадание людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусной инфекции, в ситуацию, когда они будут подвергаться большому риску заболевания - я имею в виду общественные места, там, где скапливается большое количество людей", - отметил глава комитета.

За последние сутки в городе выявили 5 922 случая заражения, что стало новым максимумом с начала пандемии. При этом с начала недели этот показатель держался выше 4 000 в день, тогда как в первых числах января не превышал 1 500.

По последним данным, в Петербурге выявили 903 773 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место в стране после Москвы. Выздоровели 833 692 человека (в том числе 2 969 за минувшие сутки), умерли 29 293 (45 за минувшие сутки).