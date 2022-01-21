{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет по здравоохранению Петербурга может ужесточить ограничения массовых мероприятий

Местным жителям рекомендовали избегать массовых мероприятий и не пользоваться общественным транспортом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Петербурга считает эффективной мерой для снижения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции более жесткие ограничения массовых мероприятий. Эту рекомендацию озвучил председатель комитета Дмитрий Лисовец в пятницу на брифинге в петербургском пресс-центре ТАСС.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Необходимо рассматривать в ближайшее время введение ограничений массовых мероприятий, в еще более жестком формате. <…> И сейчас я говорю: не нужно ждать ограничений каких-то массовых мероприятий, нужно стараться всеми возможными способами избегать этих массовых мероприятий, не пользоваться без нужды общественным транспортом, потому что те темпы распространения коронавирусной инфекции, которые мы видим сейчас, говорят о том, что ситуация крайне напряженная, и число заболевающих людей пока будет увеличиваться", - сказал он.

Лисовец отметил, что он не видит оснований для отмены QR-кодов, они остаются актуальными, как и вакцинация. "Цель введения QR-кода - исключить попадание людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусной инфекции, в ситуацию, когда они будут подвергаться большому риску заболевания - я имею в виду общественные места, там, где скапливается большое количество людей", - отметил глава комитета.

За последние сутки в городе выявили 5 922 случая заражения, что стало новым максимумом с начала пандемии. При этом с начала недели этот показатель держался выше 4 000 в день, тогда как в первых числах января не превышал 1 500.

По последним данным, в Петербурге выявили 903 773 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место в стране после Москвы. Выздоровели 833 692 человека (в том числе 2 969 за минувшие сутки), умерли 29 293 (45 за минувшие сутки).

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Аллею медиков высадили у ковид-центра в Каспийске
В рамках акции участники высадили 26 сосен
Читать полностью