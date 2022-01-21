Почти 1,5 млн человек приняли участие в общественных проектах в ПФО за год

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Участниками окружных общественных проектов в Приволжском федеральном округе (ПФО) в 2021 году стали почти 1,5 млн человек, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

Заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев в режиме видео-конференц-связи провел окружное совещание, на котором подвели итоги реализации общественных проектов округа в 2021 году. "Открывая совещание, Олег Машковцев подчеркнул, что, несмотря на ограничения, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, абсолютное большинство окружных общественных проектов в прошлом году удалось реализовать в полном объеме. По итогам 2021 года в них приняли участие почти 1,5 млн человек", - сказано в сообщении.

По словам Машковцева, в очном формате участие в проектах приняли более 392 тыс. детей и молодых людей. Высоких показателей достигли в Башкирии, Татарстане, Нижегородской и Самарской областях. "В относительных цифрах (по отношению к численности населения) лучшие показатели - у Нижегородской и Оренбургской областей, а также Удмуртской и Чувашской республик", - приводит пресс-служба слова Машковцева.

Также он отметил отличную работу со СМИ в Нижегородской области, где по тематике проектов за год было сделано более двух тысяч публикаций. Также отметили результаты Самарской и Саратовской областей, Чувашии. Заместитель полпреда добавил, что в 2022 году планируется продолжить реализацию всех окружных проектов при соблюдении санитарно-эпидемических требований.

О проектах в ПФО

Всего в ПФО реализуется 12 окружных общественных проектов. Сейчас проходит этап фестиваля "Театральное Приволжье". Впервые в 2022 году спортивно-туристскому лагерю ПФО "Туриада" планируется придать статус международного, при этом заинтересованность в участии проявили Белоруссия и Узбекистан.

"Центральной темой молодежного форума ПФО "iВолга" в этом году станет этнокультурное разнообразие и развитие национальных культур народов России. Планируется сохранить традиционно важные для округа смены форума - научно-техническую (включая выставку научно-технического творчества), а также смены, связанные с развитием самоуправления и предпринимательством", - отметил Машковцев.

По его словам, расширяется охват проекта "Золотая шайба", который реализуется в округе уже восьмой год. Заметным примером развития проекта стало проведение в 2021 году окружного студенческого хоккейного турнира. В финале были представлены 12 регионов. Активно планируется развивать и проект "Ментальное здоровье". В 2019 он начался в Нижегородской области, которая стала пилотным регионом проекта. Сегодня в проекте участвуют уже восемь из 14 субъектов округа.