В Северной Осетии создадут пресс-центр в консорциуме с ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. Пресс-центр в консорциуме с информационным агентством ТАСС планируется создать в Северной Осетии в 2023 году. Об этом стало известно во время встречи главы республики Сергея Меняйло с заместителем генерального директора ТАСС Андреем Соколовым и руководителем департамента по работе с органами государственной власти агентства Татьяной Караваевой.

"В 2023 году в республике планируется подготовить пресс-центр в консорциуме с федеральным изданием. Информационное агентство, в свою очередь, готово поделиться своими технологиями обучения. На встрече говорили и о медиапроектах для продвижения и раскрытия потенциала региона", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

Меняйло отметил, что сотрудничество с ТАСС позволит активнее развивать медиасферу республики, создать площадку для обсуждения актуальных вопросов региона.

"Мы понимаем, что работа с медиасферой, с информационным пространством на сегодняшний день приобретает большое значение: в мире, где информации более чем достаточно, но далеко не вся она объективная и достоверная, вес проверенных фактов, разности мнений, экспертного взгляда на события вырастает в разы. Надеемся на продуктивное сотрудничество с крупнейшим федеральным информагентством", - сказал глава республики.