Посол Ватикана: Папа Франциск и патриарх Кирилл надеются на скорую встречу

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл глубоко уважают друг друга и надеются на скорую встречу, и их желание вновь провести переговоры можно только приветствовать. Об этом заявил в пятницу ТАСС апостольский нунций (посол Ватикана) в России архиепископ Джованни Д’Аниелло.

"На мой взгляд, очень важно, что они проявили желание увидеть друг друга. Обе стороны глубоко уважают друг друга и надеются на скорую встречу. И это самое важное", - сказал архиепископ Джованни Д’Аниелло.

Он добавил, что точной информации о сроках и месте новой встречи пока нет. "Как только появится какая-то информация, мы сразу ее огласим", - заверил он.

Апостольский нунций в пятницу вечером принял участие в творческом вечере в Москве "Сквозь линзу времени: понтифик - апостол мира", посвященном 100-летию кончины Папы Римского Бенедикта XV, чей понтификат пришелся на годы Первой мировой войны.

В феврале 2016 года в аэропорту Гаваны состоялась первая в истории встреча предстоятелей Римско-католической и Русской православной церквей. По ее итогам была подписана совместная декларация из 30 пунктов, одной из главных тем которой стала совместная помощь православных и католиков гонимым христианам Ближнего Востока и Северной Африки. Ранее также стало известно о возможности в обозримом будущем новой встречи патриарха Кирилла и папы Франциска.