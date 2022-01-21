В Псковской области создадут национальный автомаршрут для туристов

ПСКОВ, 21 января. /ТАСС/. Власти Псковской области совместно с Общенациональной ассоциацией автомототуризма и караванинга разработают и запустят новые автомобильные маршруты для отечественных и иностранных туристов. В их числе - первый в регионе национальный маршрут, который пройдет от Москвы через Ржев, Пушкинские горы, Печоры и Изборск, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Псковская область готовится стать въездными воротами в Россию для караванеров со всего мира. В Псковской области появятся новые автомобильные маршруты для российских и иностранных туристов. Соответствующее соглашение заключили комитет по туризму Псковской области и Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга. <...> Зарубежные караванеры предложили обустроить въезд автомототуристов в Россию именно через Псковскую область", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, эксперты ассоциации автомототуризма осмотрели земельные участки для создания кемпстоянок в Себежском районе и договорились разработать план создания национального маршрута "Москва-Волоколамск-Ржев-Великие Луки-Пушкинские Горы-Псков-Печоры-Изборск-Себеж".

"Изучение экспертами территорий Себежа и Пскова, близость границ с Эстонией, Латвией и Беларусью, наличие суперсовременного автокемпинга "Раздолье" - все это дает нам основания приступить к созданию здесь международных туристских информационных центров для зарубежных караванеров и отечественных автотуристов", - цитирует пресс-служба слова президента Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергея Лобарева.

По оценке региональных властей, отечественные и зарубежные туристы, посещающие Псковскую область, все чаще интересуются направлениями внутреннего автотуризма как наиболее безопасного и интересного вида отдыха в период пандемии. "Этот спрос власти считают необходимым удовлетворить и реализовать на территории региона специальные проекты для автомототуристов. <..> Центр координации западных путешественников, интересующихся отдыхом в России, наподобие RCCWP (Russia Camper и Caravaning Welcome Point) должен быть создан на базе Общенациональной Ассоциации Автомототуризма и караванинга. Его можно расположить в городе на российско-европейской границе, например в Пскове", - говорится в сообщении.

Объекты туристического показа

В 2019 году десять храмов Пскова были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Псковской области расположен Пушкинский заповедник, где находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское", ежегодно его посещают более 300 тыс. человек. Популярностью у туристов также пользуется Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. На территории монастыря расположены уникальные карстовые пещеры - комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек.