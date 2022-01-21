ФМБА заявило, что добровольцы не заболели коронавирусом после вакцинации "Конвасэлом"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заявило об отсутствии заболевших коронавирусом среди добровольцев, привившихся вакциной "Конвасэл". Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства, распространенном в пятницу.

"Результаты клинического исследования показали, что вакцинация препаратом "Конвасэл" формирует у человека подтвержденный иммунитет, препятствующий развитию коронавирусной инфекции. <…> Ни один из добровольцев, получивших вакцину, за все время наблюдения не заболел COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА подал в Минздрав РФ заявку на регистрацию вакцины.

31 декабря руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что вакцина может быть зарегистрирована до конца первого квартала 2022 года. В июне 2021 года были завершены доклинические исследования вакцины, в результате которых были доказаны ее безопасность, иммуногенность и защитный потенциал.