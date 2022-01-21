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До 6 см снега выпало в Москве 21 января

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети и вывозу снега ведутся в городе непрерывно

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Прирост выпавшего снега в Москве местами составил до 6 см, работы по очистке улично-дорожной сети и вывозу снега ведутся в беспрерывном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

"Во всех районах города интенсивный снегопад. За сутки прирост свежевыпавшего снега составил до 6 см. В 21:00 приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети и вывозу снега ведутся в городе непрерывно. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

"Просим водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб", - добавили в ведомстве.

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