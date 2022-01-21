В Северной Осетии лаборатории по выявлению коронавируса переведут на круглосуточный режим

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии переведут на круглосуточный режим работы лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции. Такое поручение дал в пятницу на заседании оперштаба глава республики Сергей Меняйло.

"Все лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции должны работать в круглосуточном режиме", - сказал он, обращаясь к главе регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, с 21 по 30 января Северная Осетия получит тест-системы для выявления омикрон-штамма коронавируса, которые были разработаны сибирскими учеными. Это даст возможность выявлять "омикрон" на месте, не отправляя материал в Ставропольский противочумный институт.

За семь дней, по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, заболеваемость ковидом в регионе выросла на 10,5%. Вместе с тем, на 4,7% снизилась обращаемость в ковидные госпитали республики.

Реабилитация переболевших ковидом

Власти республики приостановили реабилитацию переболевших ковидом из-за эпидобстановки, сообщили на заседании оперштаба.

"В связи с ухудшением эпидобстановки было решено приостановить в санаториях республики реабилитацию переболевших коронавирусной инфекцией. По данным министра труда и социального развития Алины Айдаровой, в январе на реабилитацию было направлено 176 человек. Но на этой неделе у шестерых человек наблюдалось повышение температуры тела", - говорится на сайте главы и правительства республики.

Реабилитация возобновится после улучшения эпидемиологической ситуации в республике.

Мероприятия по реабилитации начались в республике осенью прошлого года на базе санаториев "Осетия" и "Сосновая роща". За 2021 год коронавирус в республике перенесла 31 тыс. человек.

В ковид-стационарах региона находятся 500 человек. Свободный коечный фонд в республике составляет 34%.