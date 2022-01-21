В Северной Осетии дополнительно направят на выплаты классным руководителям 33 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. Северная Осетия получит более 33 млн рублей на ежемесячные выплаты классным руководителям, в том числе работающим по программе профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова на заседании республиканского правительства.

"Проект постановления предусматривает обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, на 2022 год, - сказала она. - Всего из федерального бюджета будет выделено 33 млн 990 тысяч рублей".

Подведомственным министерству образования республики учреждениям будут перечислены 26 млн 647 тысяч рублей, учреждениям, находящимся в ведении министерства здравоохранения - 4 млн 296 тысяч рублей, подведомственным учреждениям министерства культуры республики - 3 млн 46 тысяч рублей.

Выплаты будут производиться с января по декабрь 2022 года.