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Движение поездов отсутствует на участке Большой кольцевой линии метро Москвы

Нет движения поездов от станции "Хорошёвская" до станции "Савеловская"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Движения поездов нет на Большой кольцевой линии Московского метрополитена на участке от станции "Хорошёвская" до станции "Савеловская", об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

"На Большой кольцевой линии нет движения поездов от станции "Хорошёвская" до станции "Савеловская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В новость были внесены изменения (22:53 мск) - добавлена информация об остановке движения. 

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