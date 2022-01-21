Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 340 млн

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 340 млн, а количество летальных исходов - 5,57 млн. Об этом сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опубликованным ею данным, по состоянию на 19:55 мск в ВОЗ поступили сведения о 340 543 962 инфицированных и 5 570 163 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 3 472 227, летальных исходов - на 9 184.

Максимум за все время пандемии COVID-19 был зарегистрирован 20 января, когда в течение 24 часов было выявлено 3 933 319 случаев инфицирования. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 300 млн заразившихся была пройдена 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 68 199 861. Далее следуют Индия (38 566 027), Бразилия (23 416 748), Великобритания (15 613 287) и Франция (15 201 084). Летальных исходов больше всего в США - 852 334, вторую строчку занимает Бразилия (621 855), третью - Индия (488 396). Далее следуют Россия (324 752) и Мексика (302 112).