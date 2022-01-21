Во Владимире стоимость строительства ковид-госпиталя составит 3 млрд рублей

ТАСС, 21 января. Объем финансирования строительства инфекционного госпиталя во Владимире составит более 3 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник во время прямой линии с жителями во "Вконтакте" врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

"Финансирование будет вестись из федерального и областного бюджетов, общая стоимость оценивается более чем 3 млрд рублей. Более 1 млрд выделяется федеральным бюджетом. Все остальное будем финансировать из областного бюджета. Надеюсь, что инфекционный госпиталь мы построим в этом году", - сказал Авдеев.

По его словам, строительством госпиталя занимается компания, которая возводила такой же инфекционный корпус в Курске в 2021 году. "В Курске такой корпус был сдан тоже за год. Сейчас работы идут очень активно, вчера был на строительстве - проходила большая заливка фундаментной плиты, более 600 кубометров бетона. Работы ведутся по графику", - добавил Авдеев.

Строительство ковидного госпиталя во Владимирской области для увеличения числа профильных коек стало одной из первых инициатив Авдеева на посту врио губернатора региона. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в 2021 году в регион поддержал инициативу, заверив, что на реализацию проекта будут выделены федеральные средства. Специально созданная рабочая группа изучила три возможных площадки под строительство, сделав выбор в пользу территории Областной клинической больницы.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 85 333 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 77 977 человек, умерли 3 037. За сутки выявлены 282 новых случаев COVID-19.