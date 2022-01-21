В Северной Осетии реализуют проект по взаимодействию работодателей с вузами и ссузами

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии реализуют образовательный проект по взаимодействию работодателей с средними и высшими учебными заведениями для трудоустройства выпускников. Такое решение принято по итогам совещания главы республики Сергея Меняйло с руководителями образовательных организаций и работодателями.

"В Северной Осетии в формате образовательного заказа будет реализован пилотный проект по тесному взаимодействию работодателей с средними и высшими учебными заведениями", - говорится на сайте главы и правительства республики.

По словам главы региона, сфера образования нуждается в комплексной модернизации и развитии, и одна из важнейших задач - подготовка квалифицированных и востребованных на рынке труда специалистов. Этому будет способствовать сотрудничество работодателей и учреждений образования, в рамках которого будет налажено трудоустройство выпускников.

Также в Северной Осетии планируется открыть научно-образовательный центр для повышения качества образования.

Проекты, направленные на профориентацию

Министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова сообщила, что количество школьников, которые уходят после 9 класса в учреждения среднего профессионального образования ежегодно увеличивается. С 2018 года этот показатель вырос на 35%.

Наибольшим спросом среди абитуриентов среднего специального образования пользуются такие направления подготовки, как бурение нефтяных и газовых скважин, информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи. При этом, выбранные профессии не имеют спроса на рынке труда. По данным председателя комитета по занятости населения Альбины Плаевой, наибольший дефицит испытывает сфера здравоохранения - на сегодня работодатели сообщили о 223 вакансиях. На втором месте текстильное производство - 147 свободных вакансий, 96 вакансий - в сфере образования.

По поручению главы Северной Осетии, в школах ведется работа по развитию профессионального самоопределения обучающихся. В республиканской школьной системе реализуются проекты, направленные на профориентацию. В частности, с сентября 2021 года в пилотном режиме открыты 16 кадетских и 14 математических классов, планируется создание инженерных и медицинских направлений, а также аграрных классов.