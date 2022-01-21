Глава Байконура планирует отменить повышенный "синий" уровень террористической опасности

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Повышенный "синий" уровень террористической опасности будет отменен в городе Байконуре в понедельник. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Глава администрации города Константин Бусыгин только что мне сообщил, что в понедельник планируется отменить введенный ранее "синий" уровень террористической опасности", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава Роскосмоса, сейчас в городе и на космодроме все спокойно.

"Надеюсь, что перед первым в этом году космическим пуском (15.02.) Байконур сумеет сохранить в Казахстане статус региона безопасности и межнационального мира", - добавил он.

Повышенный "синий" уровень террористической опасности в городе Байконуре был продлен в среду до 3 февраля из-за информации от правоохранительных органов о возникновении угрозы теракта. Как уточнили тогда в администрации, правоохранительные органы принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности. При этом гражданам рекомендовали обращать внимание на внешний вид окружающих и странности в их поведении, на брошенные автомобили, подозрительные предметы. Также граждан призвали оказывать содействие правоохранительным органам и относиться с пониманием и терпением к их повышенному вниманию, быть в курсе происходящих событий.

Режим повышенной террористической опасности был объявлен в городе 7 января в связи с беспорядками в Казахстане.