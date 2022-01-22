{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жителей столичного региона ожидает "плавное похолодание" с 23 января

К середине следующей недели столбики термометров опустятся до минус 17 градусов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Плавное похолодание" прогнозируется в Москве и Подмосковье с воскресенья. Ко вторнику столбики термометра уже будут опускаться до 12-17 градусов мороза, рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

На эту тему

"У нас пойдет плавное понижение температуры. В субботу еще тепло - днем ожидается минус 2-4 градуса мороза, а в воскресенье будет уже понижение температуры до минус 5 градусов в Москве и до минус 3-8 градусов по области. В последующие дни температура продолжит понижаться", - сказала она. По словам Макаровой, в понедельник ночью столбики термометров будут опускаться до 11-9 градусов мороза в регионе, днем - до 7-5 градусов мороза.

Особенно ощутимым похолодание станет во вторник, когда температура ночью в Московском регионе ожидается 17-12 градусов мороза, а днем - 12-7 градусов мороза. В среду регион вновь окажется под влиянием циклона, и осадки станут более заметными, но температурный фон значительно не изменится. В ночь на 26 января прогнозируется 15-10 градусов мороза, днем - 10-5 градусов мороза.

"Дальше (в среду - прим. ТАСС) мы будем находиться под влиянием очередного циклона. Будет небольшой снег, колебания температуры будут в примерно аналогичных пределах", - отметила Макарова.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Врач рассказал о симптомах заражения омикрон-штаммом
Наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти наверняка свидетельствует о наличии в организме этого варианта коронавируса, отметил инфекционист Евгений Тимаков
Читать полностью