Врач рассказал о симптомах заражения омикрон-штаммом

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция при заражении "омикроном" может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом. Однако сегодня в период подъема заболеваемости наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100% свидетельствует о том, что у человека "омикрон", сообщил ТАСС инфекционист Евгений Тимаков.

"Может быть один насморк - и у тебя уже "омикрон", но может быть и комплекс симптомов. Если сразу у человека появляется и насморк, и головная боль, и боль в горле, осиплость и расстройства стула, то это почти 100% будет "омикрон", в данный период, в момент роста заболеваемости", - рассказал врач.

При этом он отметил, в целом "омикрон" сопровождается различными симптомами и течение может быть разнообразным. "Он может протекать и просто в виде насморка, и в виде недомогания, головных болей, нарушения сна и просто в виде болей в горле. При более выраженной клинической картине и температурные реакции наблюдаются, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе. Совершенно много разнообразных клинических проявлений, не специфических", - добавил Тимаков.