Москалькова попросила прокуратуру Чечни проверить ситуацию с супругой судьи в отставке

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни провести проверку обстоятельств доставления на допрос из Нижнего Новгорода в Чечню супруги федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Об этом она сообщила в субботу на своей странице в Instagram .

По словам омбудсмена, остается открытым вопрос, было ли у сотрудников правоохранительных органов одного субъекта РФ разрешение МВД России на осуществление деятельности на территории другого субъекта. Также необходимо выяснить, получала ли Зарема Мусаева повестку явиться на допрос к следователю.

"Обратилась с просьбой провести проверку к прокурору Чеченской Республики Шарпудди Муайдовичу Абдул - Кадырову", - написала Москалькова.

В четверг некоторые СМИ сообщили о якобы попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой. Адвокат Наталья Добронравова сообщила ТАСС, что жену судьи увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками.