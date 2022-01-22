Эксперт: повторно ковидом заболевают до 5% людей

"Вообще это явление, скажем так, нечастое. То есть мы не можем сказать, что у нас все тотально по три-четыре раза переболевают. Пять процентов максимум, даже при "омикроне" сейчас, заболевают повторно, это небольшой процент. И, конечно, сюда попадают те люди, которые по тем или иным причинам имеют более слабое здоровье, более слабый иммунитет, у которых, например, не сформировалась защита", - сказал он в эфире программы "Дайте сказать".

По его словам, есть люди с первичным иммунодефицитом, у которых в силу врожденных особенностей не формируется иммунитет к инфекциям. "Им бесполезно делать вакцину, потому что она у них ничего не вызовет - развитие иммунитета. И, конечно, он может переболеть несколько раз", - добавил Чуланов.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что вероятность заразиться омикрон-штаммом коронавируса у перенесших инфекцию составляет примерно 15-20%, тогда как раньше риск повторного заражения был менее 1-2%.