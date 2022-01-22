Карнавалы в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу перенесли на апрель

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 января. /ТАСС/. Традиционные карнавальные парады школ самбы в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу переносятся на апрель из-за роста заражений омикрон-штаммом коронавируса. Об этом объявила в пятницу мэрия Рио-де-Жанейро.

"В свете роста заболеваемости COVID-19 в городе объявляем о переносе карнавала на [самбодроме Маркиз де] Сапукаи на апрель", - говорится в сообщении на странице мэрии в Twitter.

Отмечается, что решение принято совместно мэрами двух крупнейших мегаполисов страны Эдуарду Пайсом и Рикарду Нунесом на совещании в пятницу. Во встрече также участвовали руководители местных ассоциаций школ самбы.