МВД России предложило передать им полномочия на проведение проверок патронов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. МВД России предлагает законодательно закрепить за ведомством полномочия по проведению проверок патронов к гражданскому и служебному оружию на соответствие криминалистическим требованиям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"МВД России подготовлены предложения по внесению изменений в ФЗ "Об оружии" в рамках выполнения поручения правительства РФ. Они направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему", - сказал собеседник агентства. При этом в МВД подчеркнули, что главным исполнителем по разработке законопроекта о внесении изменений в указанный закон определена Росгвардия.

В настоящее время проверка патронов на соответствие криминалистическим требованиям осуществляется аккредитованными испытательными лабораториями. Результаты оформляются в протоколах, на основании которых орган по сертификации принимает решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификатов соответствия.