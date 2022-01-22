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Гидрометцентр предупредил москвичей о "кульминации зимы" 31 января и 1 февраля

Эти дни станут самыми холодными за текущую зиму

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Самыми холодными днями в году, согласно климатическим наблюдениям, в Москве являются 31 января и 1 февраля. Они ознаменовывают "кульминацию зимы", однако о прогнозе в текущем году говорить пока рано, рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

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"Начинается уже кульминация зимы. У нас самая низкая норма суточной температуры приходится на 31 января - 1 февраля, то есть, согласно многолетним наблюдениям, это самые холодные дни, а дальше начинается, так сказать, разогрев", - рассказала она.

Однако, по словам Макаровой, данную информацию не стоит воспринимать как прогноз для текущего года, так как бывают исключения. "Это климат, а погода каждый год бывает разной. Бывают и оттепели даже в эти дни", - пояснила она.

Прогноз на самые холодные дни года в Москве по климату Гидрометцентр представит позднее. Уверенный прогноз составляется только на семь суток вперед.

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