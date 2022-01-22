Эксперт: антитела после омикрон-штамма очень слабо защищают от "дельты"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Антитела, выработанные организмом после заражения дельта-штаммом коронавируса, защищают против "омикрона", однако в обратном порядке этот процесс работает очень слабо. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"К сожалению, вышло исследование, которое показало: иммунитет после перенесенного "омикрона" плохо работает на защиту от других штаммов. Антитела после "дельты" все-таки немного защищают от "омикрона", а антитела после "омикрона" на "дельту" влияют очень слабо. Это говорит о том, что "омикрон" не станет спасением и концом пандемии", - отметил эксперт.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным, в России выявлено 1 682 случая заражения этим штаммом. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, доля дельта-штамма коронавируса среди новых случаев заражения в России снизилась до 52,3% против 56,2% днем ранее, доля "омикрона" и других штаммов возросла до 47,7%. "Омикрон" зафиксирован в 52 регионах страны.