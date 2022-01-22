Организатора нелегальной миграции задержали в США после гибели от холода четырех индийцев

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 января. /ТАСС/. Гражданин США Стив Шанд задержан властями страны по подозрению в незаконной переправке индийцев из Канады в США. Как сообщает в субботу телеканал NDTV со ссылкой на информацию, полученную в прокуратуре штата Миннесота, это произошло в связи с расследованием гибели от холода четырех индийцев, в том числе двоих несовершеннолетних, пытавшихся попасть в Соединенные Штаты.

47-летний Шанд был задержан, когда ехал в автомобиле с двумя пассажирами, которые оказались выходцами из Индии без документов. В ходе поисковой операции были обнаружены еще пятеро индийцев, перешедших границу без документов и ожидавших машину, которая должна их забрать, сообщает NDTV. Предполагается, что в США и Канаде действует группа, специализирующаяся на незаконной переправке индийцев в Соединенные Штаты.

Ранее королевская канадская конная полиция провинции Манитоба сообщила, что на канадской стороне близ границы с США были обнаружены тела четырех человек - двух взрослых, подростка и младенца. Выяснилось, что это граждане Индии, которые пытались перейти на американскую территорию. Они очевидно заблудились ночью в снегу и замерзли из-за сильного холода, установившегося в последние дни в этом районе.

Посол Индии в Канаде Аджай Бисариа подтвердил индийское гражданство четырех погибших. "Это серьезная трагедия. Индийская консульская группа сегодня [в пятницу] направляется из Торонто в Манитобу для координации и помощи. Мы будем работать с канадскими властями, чтобы расследовать эти вызывающие тревогу события", - написал он на своей странице в Twitter.

В пятницу глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что шокирован сообщением о гибели четверых индийских граждан на границе США и Канады. Он сообщил, что потребовал от индийских послов в этих странах срочно отреагировать на случившееся.