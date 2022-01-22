МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Москва укрепляет позиции в рейтингах городов на онлайн-платформе Numbeo. Так, например, за год столица на 31 позицию улучшила свое положение в индексе преступности, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Москва улучшила позиции в рейтингах городов онлайн-платформы Numbeo, которые составляются по итогам онлайн-голосования пользователей интернета. За последний год Москву стали воспринимать лучше с точки зрения безопасности, состояния экологии, здравоохранения. За год Москва на 31 позицию улучшила свое положение в индексе преступности, переместившись с 260-го на 291-е место", - сказали в пресс-службе.

По мнению пользователей, Москва безопаснее Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Торонто, Берлина, Барселоны. В дневное время уровень безопасности в Москве составляет 81,3 балла. Это - один из наиболее высоких уровней среди мегаполисов. Рейтинг оценивает риски ограбления или нападения на почве расовой, этнической, гендерной или религиозной принадлежности как низкие. Самыми безопасными городами в 2022 году жители назвали Доху, Абу-Даби и испанский Сан-Себастьян.

В индексе загрязненности окружающей среды за год Москва поднялась с 172-го до 182-го места. За пять лет показатели столицы улучшились на 53 позиции с 129-го места в 2018 году до 182-го места в начале 2022 года.

"Пользователи портала оценили экологическую ситуацию Москвы выше, чем в ряде других мегаполисов, таких как Нью-Йорк, Сеул, Лондон и Париж. За последние годы городом реализованы значительные проекты по модернизации ТЭК, городские программы озеленения. Первой из российских регионов Москва выпустила зеленые облигации, за счет которых город финансирует строительство Большой кольцевой линии и закупку электробусов. В 2021 году созданы и благоустроены 35 парков и 686 га рекреационных зон, за последние 10 лет высажено более 9,5 млн деревьев и кустарников, осуществлено обновление подвижного состава наземного городского транспорта и метрополитена, запущены 1 тыс. электробусов", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Высокие оценки

Наиболее высокие оценки Москва получила по качеству зеленых зон и парков, общей чистоте города, качеству и доступности питьевой воды. В 2022 году рейтинг самых чистых городов мира возглавили Ставангер (Норвегия), Веллингтон (Новая Зеландия) и Канберра (Австралия).

"С 2015 года Москва также поднялась на 12 строк в индексе здравоохранения - с 191-го до 180-го места. За последний год произошел рост на пять позиций - с 185-го до 180-го места. Жители города отметили удобное расположение медицинских учреждений и их высокую оснащенность современным оборудованием, а также опыт и компетентность врачей. В этом индексе Москва обогнала Нью-Йорк, Шанхай, Лос-Анджелес, Рим и другие города", - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Опрос пользователей также показал улучшение оценок транспортной ситуации в городе. За прошедший год среднее время, за которое житель Москвы добирается от дома до работы, сократилось с 51,39 минуты до 51,08 минуты. За прошедшие пять лет путь до работы стал короче на 6 минут. Вместо 57 минут в январе 2016 года он занимает 51 минуту в январе 2022 года. Во многом улучшение оценок со стороны москвичей (как пользователей общественного транспорта, так и автовладельцев) стало следствием открытия Московских центральных диаметров и Хордового кольца Москвы, существенно разгрузивших дороги столицы, отметил Аналитический центр Москвы.

Проект Numbeo считается одним из наиболее авторитетных источников информации о качестве и уровне жизни, стоимости жизни, качестве здравоохранения, безопасности и экологии. Данные Numbeo о стоимости жизни используются международными банками, корпорациями, составителями крупнейших рейтингов, например, испанской бизнес-школой IESE и японским фондом Mori (Global Power City Index).