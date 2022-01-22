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Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада

Службы продолжают расчистку аэродрома от выпавшего снега

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Аэропорт Краснодара закрыт до 11:00 в субботу из-за снегопада. Службы продолжают расчистку аэродрома от выпавшего снега, сообщили журналистам в пресс-службе компании "Аэродинамика", которая управляет аэропортом.

"Аэропорт Краснодара закрыт с 04:00 мск до 11:00 мск 22 января. В связи с непрекращающимся снегопадом продолжается работа по расчистке аэродрома", - говорится в сообщении.

За минувшую ночь было задержано 15 рейсов, отметили в пресс-службе. На запасные аэродромы ушли четыре рейса: три в Минеральные Воды из Москвы, Омска и Челябинска, один в Екатеринбург. Кроме того, отменены два рейса в Минск и Брянск, которые должна была выполнить авиакомпания "Азимут".

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