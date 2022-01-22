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Пандемия COVID-19
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Кабмин утвердил план по борьбе с "омикроном"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план дополнительных мер для борьбы с омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19", - говорится также в сообщении.

Проект плана обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по коронавирусом 18 января. "Руководители регионов по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль", - подчеркнули в кабмине.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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