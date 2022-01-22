Максимальное число заражений коронавирусом за сутки выявили в Удмуртии с начала пандемии

ТАСС, 22 января. Число заразившихся ковидом в Удмуртии за последние сутки составило 418 человек, что является максимальным показателем за все время пандемии. Общее число заболевших приблизилось к 82 тыс. человек, следует из данных, предоставленных региональным оперативным штабом в субботу.

"[За сутки] 418 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего в республике зарегистрировано 81 916 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - рассказали в оперштабе. Предыдущий максимум был выявлен в октябре - 401 случай.

За все время пандемии в регионе выздоровели 70 тыс. человек, из них 402 - за последние сутки. Около 5,6 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 337 - в состоянии средней степени тяжести, 103 - в тяжелом состоянии.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 681 тыс. человек, двумя - 533,6 тыс. Еще 117,1 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет примерно 63,3%.

В регионе действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Также в регионе выявлено 15 случаев заражения "омикроном", в том числе у 16-летнего подростка.