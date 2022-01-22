Студентов-медиков будут привлекать к работе на горячей линии 122

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Студентов медицинских вузов будут привлекать к работе на горячей линии 122, на оплату труда будет выделяться не менее 300 млн рублей ежемесячно. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства РФ.

Данная мера является частью утвержденного кабмином плана дополнительных мер борьбы с штаммом "омикрон".

"Минздраву совместно с Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку. Срок выполнения поручения - 24 января, - говорится в документе. - С учетом роста количества звонков к этой работе планируется привлекать студентов медицинских вузов и колледжей. На оплату их труда будет ежемесячно выделяться не менее 300 млн рублей".

Региональные кол-центры были введены в 2020 году. Операторы этих центров помогают снизить нагрузку на регистратуры поликлиник, консультируя граждан по вопросам, связанным в том числе с коронавирусом.

Ранее на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал обратить особое внимание на укомплектованность кол-центров достаточным количеством специалистов.