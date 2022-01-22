Приложение "Где мои дети" стало самым кассовым среди россиян в категории Health&Fitness

ПЕРМЬ, 22 января. /ТАСС/. Приложение от пермского разработчика "Где мои дети" стало лидером по дополнительным покупкам среди российских пользователей в категории Health&Fitness. Также сервис вошел в десятку у пользователей из Турции и Италии, сообщил ТАСС директор по маркетингу компании "Где мои дети" Антон Ларченков со ссылкой на данные аналитического агентства App Annie.

"Приложение "Где мои дети" стало лидером по дополнительным покупкам в России и шестым - по количеству скачиваний в категории Health&Fitness. Приложение также вошло в топ среди пользователей других стран. Сервис стал третьим по расходам и пятым по скачиванию у пользователей из Турции, а на рынке Италии "Где мои дети" получило девятую строчку в рейтинге расходов пользователей в своей категории", - сказал Ларченков.

Он добавил, что подавляющее число родителей обеспокоено безопасностью своих детей во время прогулок - согласно различным исследованиям более 90% родителей беспокоят опасные ситуации на улице. Это привело к росту спроса на детские гаджеты с GPS.

Разработанное приложение позволяет одновременно знать о нахождении ребенка, а также давать ему больше свободы и самостоятельности, считают в компании. "С помощью приложения родители всегда могут узнать, где находится их ребенок, и быть спокойным за него. Мы исходим из того, что спокойный за ребенка родитель дает ему больше свободы и самостоятельности. Наша миссия - помогать родителям воспитывать счастливых и успешных людей, а поскольку, эта задача актуальна у родителей во всем мире, сервис востребован в большом количестве стран", - сказал Ларченков.

Пользователи приложения могут определить точную геолокацию ребенка, услышать звуки его окружения, посмотреть, какими приложениями он пользуется и ограничить доступ к нежелательным сервисам и контенту. В умных часах также внедрена "тревожная кнопка" - в случае экстренной ситуации ребенок может нажать на нее и на смартфоне родителя появится уведомление с данными о геолокации.

Российская компания "Где мои дети" является одним из лидеров рынка семейных трекеров в мире. Приложением пользуются более 3 млн родителей в 170 странах мира. С 2018 года "Где мои дети" вышло на 1-е место категории "Материнство и детство" Google Play и топ-5 в категории образование App Store. Является резидентом "Сколково", головной офис компании находится в Перми.