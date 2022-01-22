МЧС предупредило о возможном повышении уровня воды в реках Краснодарского края

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Уровень воды в реках на территории ряда городов и районов Краснодарского края в ближайшее время может превысить неблагоприятные отметки. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"На реках края в муниципальных образованиях городов Геленджик, Новороссийск, Горячий Ключ, Северский, Абинский, Апшеронский, Туапсинский районы возможны подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС предупреждают об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий в связи с непогодой. В регионе прогнозируются сильные осадки в виде снега и дождя, сильный ветер, скорость которого в отдельных районах достигнет 29 м/с. Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололед.

Ранее в субботу в 34 муниципальных образованиях Краснодарского края в связи с непогодой ввели режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавиноопасности выше 1,5 тыс. метров, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, в отдельных районах и об очень сильном снеге в горной зоне города Сочи.