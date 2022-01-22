В Москве благоустроят территорию рядом с будущей станцией метро "Внуково"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Работы по благоустройству территории около строящейся станции метро "Внуково" стартуют в Москве в этом году. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству около строящейся станции метро "Внуково" Солнцевской линии. В настоящее время в этом районе нет удобных пешеходных маршрутов от общественного транспорта к зданию аэропорта, хорошего освещения, не хватает мест для ожидания пассажиров и стоянок автотранспорта, в том числе такси. Администрация воздушной гавани обратилась с просьбой помочь в решении этих проблем, после чего был подготовлен проект по благоустройству территории", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что работы пройдут на привокзальной площади, 1-й и 2-й Рейсовых и Центральной улицах. Воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, обновят тротуары, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, установят 126 новых фонарей и уличных торшеров. В рамках благоустройства планируется решить основные проблемы этого пространства: около метро "Внуково" будет организована комфортная пересадка между разными видами транспорта и сделан безопасный переход от новой станции к терминалам аэропорта. Пассажирам станет удобнее ждать автобусы: запланирована установка современных остановочных павильонов с зарядными слотами.

По словам заммэра, на заключительном этапе проекта проведут озеленение - высадят 50 деревьев и 100 кустарников, обустроят газоны общей площадью 9,9 тыс. кв. м. Для удобства горожан и гостей столицы поставят комфортные лавочки и навигационные стелы.